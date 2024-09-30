У народному календарі Покрова традиційно вважається першою зустріччю осені з зимою

У 2024 році віряни відзначатимуть церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці 1 жовтня замість традиційного 14 жовтня. Окрім того, на цю ж дату перенесено ще два значущі свята для українців – День захисників і захисниць України та День українського козацтва, які є пов'язаними зі святом Покрови.

Історія свята

Покрова уособлює захист Богородиці над людьми. Це свято миру, любові та милосердя. За легендами, у 910 році Аскольд і Дір вирушили у похід на Константинополь, якому загрожувало знищення храмів і переслідування християн, пише «Сім’я і дім».

Тоді християни зібрались у храмі, щоб помолитися. Це сталося 1 жовтня за старим стилем (який зараз є новим). Вночі перед вірянами з'явилася Пресвята Богородиця в оточенні ангелів та святих. Вона довго молилася зі сльозами, а потім зняла з голови покривало і накрила ним усіх присутніх у храмі.

Коли з'явилася Пресвята Богородиця, люди взяли хоругви і вирушили у хресний хід. У цей час до міста наближалися ворожі кораблі, але раптово з неба посипався вогненний дощ, який спалив кораблі. Місто вціліло, і люди вдячно молилися Богу. Після цього Аскольд і Дір прийняли християнство і повернулися на Київську Русь уже як християни.

Прикмети на Покрову

У народному календарі Покрова традиційно вважається першою зустріччю осені з зимою. Часто саме в цей день на траві з'являється іній, а іноді йде перший сніг. Є чимало прикмет, асоційованих зі святом Покрови: