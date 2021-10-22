Через деякий час оголошення про біржу зникло з мережі

Мешканець Тернопільського району поскаржився поліції на фейкову валютну біржу. Чоловік заявив, що вирішив зайнятися пасивним підробітком й інвестувати валюту в електронну фінансову установу, але з часом виявив, його гроші зникли.

Потерпілий розповів поліції, що фінансових консультантів знайшов в інтернеті за першим же оголошенням і не перевірив, чи така біржа дійсно існує. Представник фірми в телефонному режимі навіть провів для клієнта кілька фіктивних валютних торгів. І таким чином змусив ошуканого вкладника заплатити ще кілька тисяч, щоб в майбутньому отримати більший прибуток.

«Потерпілий зателефонував по номеру за оголошенням, яке побачив в інтернеті. Йому телефоном представник фірми гарантував високий прибуток, за умови вкладення коштів. Зловмисник навіть імітував проведення торгів на різних фінансових ринках, які насправді не відбувалися. У такий спосіб він привласнив гроші вкладника», – повідомляють правоохоронці Тернопільщини.

Тернополянин зрозумів, що його обдурили, коли номер псевдоброкера перестав відповідати. Чоловік почав шукати те саме оголошення, за яким знайшов біржу, однак і його в інтернеті вже не було. Потерпілий звернувся з заявою в поліцію

За фактом шахрайських дій слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 ККУ, а саме шахрайство у великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.