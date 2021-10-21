З 21 жовтня українці почали отримувати повідомлення про нібито проведення акції «Новою поштою». Натомість у компанії офіційно повідомили, що повідомлення про «акції» – це шахрайство.

Зловмисники надсилають людям посилання на сайт, де потрібно заповнити коротку анкету й обрати один з «подарунків-сюрпризів». Далі жертві повідомляють суму «виграшу», але для його отримання вимагають поширити посилання на акцію серед друзів.

Очевидно, що ніяких подарунків ніхто не отримає. Натомість жертви інфікують свій гаджет вірусом і при цьому добровільно розсилають це фішингове повідомлення знайомим.

«Під картинкою розіграшу прописаний шахраями адреса сайту "Нової пошти", але це не справжня адреса, а назва сторінки фейкового сайту. І якщо ви перейдете за посиланням, то побачите справжню адресу сайту», – зазначили в «Новій пошті».

У компанії просять українців взагалі не переходити за посиланням, видаляти такі повідомлення, а їхніх авторів – блокувати. Якщо все ж посилання була відкрито, потрібно оновити паролі від усіх облікових записів, в тому числі електронної пошти і мобільних додатків.