Зокрема оберуть мера в Конотопі на Сумщині

У 14 областях України 24 січня проходять повторні місцеві вибори. Місцевих депутатів, селищних голів або мерів обирають у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

За інформацією на сайті ЦВК, громадяни обирають депутатів міських (1 виборчий округ), селищних (14) та сільських (29 виборчих округів) рад.

Окрім того, у ще одній області – на Сумщині – повторно обирають міського голову Конотопа. Обраний 25 жовтня мер Олександр Луговий помер від Сovid-19.

Також обирають голів Уланівської (Вінницька область), Мурованської (Львівська область) сільських рад, Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область).

Додамо, відповідно до ст.14 Закону України Про місцеві вибори повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві вибори. Цього разу проходили одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ)