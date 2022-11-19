Білий дім заявив у п'ятницю, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок мирних переговорів з Росією, відкинувши думку про те, що США тиснуть на Київ для переговорів. Про це повідомляє AFP.

У Білому домі наполягають на важливості переговорів, але наголошують, що Володимир Зеленський сам має визначити, чи готовий він до переговорів і коли та як ці переговори виглядатимуть.

«Ми всі згодні з тим, що дипломатичне врегулювання шляхом переговорів – це наступна найкраща річ після того, як Путін просто виведе свої війська. Ми також сказали, що Зеленський сам має визначити, чи готовий він до переговорів і коли та як ці переговори виглядатимуть. Ніхто зі Сполучених Штатів не тисне і не підштовхує його до столу переговорів», – заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Цей коментар пролунав через два дні після того, як головний генерал Пентагону, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, припустив, що після великих перемог на полі бою і значного ослаблення російських сил, Київ може скористатися цим і почати переговори про припинення війни.

Але Кірбі наголосив, що ніякого тиску немає і що США не вживають власних дій і не збираються вести дискусії з росіянами про припинення війни в Україні без участі України.