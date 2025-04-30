У хлопця діагностували відкриту рану лівого коліна, закритий перелом у ділянці лівого зап’ястного суглоба

У вівторок ввечері, 29 квітня, у Бориславі трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення з автомобілем травмувався 14-річний хлопець, який їхав на самокаті. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У повідомленні зазначається, що водій автомобіля Mazda CX-5, 32-річний мешканець села Підбуж, рухаючись вулицею Івасюка, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з електросамокатом. Двоколісним керував 14-річний мешканець Борислава.

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували у лікарню св. Миколая, що у Львові. У хлопця діагностували відкриту рану лівого коліна, закритий перелом у ділянці лівого зап’ястного суглоба. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере запобіжний захід.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Правоохоронці встановлюють обставини події.