Автобус № 61 збив пішохідку на переході на вул. Шевченка

У понеділок, 28 квітня, на вул. Шевченка у Львові маршрутний автобус №61 збив пішохідку на пішохідному переході. У ДТП також постраждали дві пасажирки автобуса.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 15:00 на вул. Шевченка. 59-річний водій автобуса МАЗ, мешканець Львова, здійснив наїзд на 78-річну львів’янку. Унаслідок ДТП літня жінка, а також пасажирки автобуса – львів’янки віком 47 і 57 років – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалу пішохідку доправили до лікарні у важкому стані. За попередніми даними, в неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом плеча та забої внутрішніх органів. Постраждалі пасажирки потрапили в лікарню із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма.

Наїзд на пішохідку стався у зоні пішохідного переходу на вул. Шевченка

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Маршрут №61 (с. Підрясне – с. Підбірці) обслуговує комунальний перевізник «АТП-1». На підприємстві згадану ДТП не коментували.