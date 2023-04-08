Храм Покрови пресвятої Богородиці УПЦ МП у Бориславі закрили і опечатали через відмову прихожан переходити до ПЦУ

У суботу, 8 квітня, на території біля храму Покрови пресвятої Богородиці УПЦ МП у Бориславі на Львівщині місцева влада вкотре звернулася до прихожан з вимогою про вихід з Московського патріархату. Оскільки віряни відмовляються переходити до ПЦУ, депутати прийняли рішення закрити і опечатати церкву.

Як повідомила Бориславська міськрада, частина прихожан Московського патріархату виявила бажання приєднатися до ПЦУ, а частина – заперечувала такий крок.

«У зв’язку з виникненням конфліктної ситуації сьогодні ж було скликано позачергове засідання сесії Бориславської міської ради. Депутати проголосували за те, щоб будівлю храму тимчасово опечатати до моменту вирішення спору по суті», – йдеться в повідомленні мерії.

У Бориславі місцева влада провела зібрання з прихожанами УПЦ МП (фото міськради)

Також в Бориславській міськраді зазначили, що до врегулювання конфлікту представники УПЦ МП та ПЦУ домовилися проводити богослужіння на подвір’ї храму почергово.

Ще у травні минулого року сесія Бориславської міськради прийняла рішення заборонити з 1 червня на території Бориславської громади діяльність згаданої релігійної громади УПЦ МП. Міський голова Борислава Ігор Яворський сподівається, «що Господь дасть сили і розуму християнам, які належать до московського патріархату, усвідомити, що не можна надалі перебувати в юрисдикції російського патріарха».

Нагадаємо, на Львівщині продовжують діяти 22 парафії УПЦ МП.