У Бориславі поліція затримала двох жінок, які торгували наркотиками. 46-річна мама і її 24-річна дочка впродовж серпня-листопада 2021 року займалися продажем метадону.

«Фігурантки організували продаж наркотиків прямо у своїй квартирі, де разом з ними проживають ще неповнолітній брат 24-річної підозрюваної та її малолітня дитина. Клієнти приходили до жінок, заздалегідь домовившись про свій візит по телефону, після чого у визначений час заходили за своєю «покупкою», – повідомили 7 грудня у Львівській обласній прокуратурі.

Двом жінкам оголосили підозру в незаконному збуті наркотичних засобів. Розслідування проводять слідчі Дрогобицького відділу поліції.