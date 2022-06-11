В РФ горить парк із військовою технікою, яку доставили з України на ремонт

Поблизу Клинців у селі Халтуріно Брянської області неподалік кордону з Україною горить військова частина. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцеві повідомляють про пожежу у військовій частині. Жителі Клинців чули чотири вибухи. За даними видання, до місця пожежі стягують рятувальників.

InformNapalm повідомляє, посилаючись на слова місцевих жителів, що горить парк із військовою технікою, яку доставили з України на ремонт.

Останні місяці у прикордонних з Україною областях Росії почастішали пожежі й вибухи. У російському Бєлгороді, Курській області та на Пермському пороховому заводі сталися інциденти, в яких є поранені й загиблі.

У прикордонних з Україною російських областях та у деяких інших часто трапляються пожежі й вибухи.