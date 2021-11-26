65-річний чоловік помер на підлозі у власній квартирі на вул. Грушевського

Поліція затримала 34-річного мешканця Червонограда, який у вівторок, 23 листопада, до смерті побив власного батька. 65-річний червоноградець помер в себе вдома від сильних травм, повідомила прес-служба поліції у п'ятницю, 26 листопада.

Конфлікт між сином та батьком виник раптово ввечері вівторка, близько 20:00. Під час сварки 34-річний син кілька разів вдарив свого батька по голові, той втративши рівновагу – впав. Коли чоловік вже лежав на підлозі, його син продовжував завдавати удари ногами. Від отриманих травм 65-річний чоловік помер на підлозі, а його син ліг спати.

Пообіді наступного дня до поліції надійшло повідомлення від медиків, про виявлений труп у квартирі на вул. Грушевського. Лікарі констатували насильницьку смерть, тож повідомили про це у поліцію.

По гарячих слідах поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, ним виявився 34-річний син вбитого. Зараз підозрюваний під вартою, йому вже висунули офіційні звинувачення у вбивсті. Чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.