Центр буде першим на Червоноградщині

У Червонограді запрацював центр допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Люди зможуть отримати комплексну соціально-психологічну та первинну правову допомогу, скористатися соціальними послугами. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації у четвер, 15 червня, розповіли, що жінки та діти матимуть можливість короткостроково залишитись у кризовій кімнаті.

Проект реалізували за фінансової підтримки ООН та уряду Фінляндії. «Центр розрахований на 4 ліжкомісця. До складу служби входить менеджер, адміністратор, фахівець із соціальної роботи та психолог. Працівники співпрацюватимуть зі старостами громад, відділеннями поліції, закладами освіти, охорони здоров'я, службою у справах дітей, бюро безоплатної правової допомоги», – повідомляють у прес-службі ЛОВА.

Також у центрі працюватиме мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка зможе виїхати до постраждалих на виклик. У Червонограді її можна викликати за номером 067 600 288 33. Такі бригади працюють також у Стрию (067 600 28 26) та Дрогобичі (067 600 28 22).

Нагадаємо, що у Львові відкрили сьомий міський міський Центр ментального здоров’я. Туди можуть звертатися люди, які пережили втрату близьких, одинокі матері та люди у складних життєвих ситуаціях.