Автобус згорів вщент, також пошкоджено лівий бік вантажівки, що стояла поруч

Вдосвіта 1 червня у Червонограді згорів автобус, який мав перевозити працівників підприємства на роботу. Автобус спалахнув, коли водій виїхав з гаража. Вогонь перекинувся на поруч розташовану вантажівку.

Виклик до рятувальників надійшов о 05:27 на вул. Богдана Хмельницького. Там зайнявся автобус «Karosa», в салоні якого перебував лише водій.

Пожежу ліквідували о 06:03. Однак вогонь з автобуса перекинувся на великовантажний автомобіль Renault і пошкодив ліву сторону – обшивку причепа, колеса, раму.

Водії не постраждали, пасажирів в салоні на той момент не було. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, водій виїхав з гаража і мав їхати за пасажирами, працівниками одного з місцевих підприємств.

Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.