У Червонограді вщент згорів пасажирський автобус
Вдосвіта 1 червня у Червонограді згорів автобус, який мав перевозити працівників підприємства на роботу. Автобус спалахнув, коли водій виїхав з гаража. Вогонь перекинувся на поруч розташовану вантажівку.
Виклик до рятувальників надійшов о 05:27 на вул. Богдана Хмельницького. Там зайнявся автобус «Karosa», в салоні якого перебував лише водій.
Пожежу ліквідували о 06:03. Однак вогонь з автобуса перекинувся на великовантажний автомобіль Renault і пошкодив ліву сторону – обшивку причепа, колеса, раму.
Водії не постраждали, пасажирів в салоні на той момент не було. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі ДСНС, водій виїхав з гаража і мав їхати за пасажирами, працівниками одного з місцевих підприємств.
Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.