Ініціатором та інвестором створення пункту незламності виступив ТОВ Аквафрост, який виробляє високоякісні морепродукти під брендом «Водний Світ», та Чорноморська міська рада.

Заступник голови Чорноморської міської адміністрації Роман Теліпов, відкриваючи захід, зазначив, що це перший такий пункт у мікрорайоні 1-го травня міста Чорноморськ.

«Я дуже вдячний «Водному Світу» за цю корисну ініціативу. Сподіваюся, що цей Пункт незламності стане улюбленим місцем чорноморців, де вони зможуть попрацювати і відпочити», – заявив міський чиновник.

За словами директорки з маркетингу компанії «Водний Світ» Ганни Головізніної-Сирінської, цей район Чорноморська було обрано не випадково, адже в ньому досі не було подібного пункту, що становило серйозні незручності для мешканців міста під час тривалих відключень світла на Одещині.

«Пункт незламності обладнаний за всіма сучасними вимогами: може вмістити понад 50 осіб, забезпечений безперебійним постачанням електрики та тепла і швидкісним інтернетом. Відвідувачі Пункту незламності матимуть можливість працювати, зарядити телефони та гаджети, поласувати смаколиками від «Водного Світу», гарячими та холодними напоями. Для найменших гостей є дитяча кімната – з розфарбовками, олівцями, щоб малеча не нудьгувала», – заявила представниця «Водного Світу».

Також вона висловила сподівання, що тривалих відключень світла на Одещині більше не буде, і Пункт незламності ніколи не знадобиться мешканцям Чорноморська за прямою потребою. Натомість чорноморці зможуть використовувати цей пункт як центр сімейного відпочинку або клуб за інтересами, де можна поспілкуватися, пограти у шахи, шашки або нарди.

Пункт незламності знаходиться за адресою: м. Чорноморськ, вулиця 1 Травня, будинок 17-в.