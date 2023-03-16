Українські оборонці фіксують у Чорному морі нетипову активність росіян – ворог вивів 20 кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угруповання у Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність і кількість корабельного угруповання», – заявила Гуменюк.

Наразі в Чорному морі перебуває 20 російських кораблів, серед яких 4 ракетоносії – один з них підводний – 28 ракет можуть бути споряджені для запуску.

Також, за її словами, у морі зафіксовано багато одиниць допоміжного флоту. Усі кораблі розосереджені, тож можливо, росіяни таки хочуть знайти уламки американського безпілотника, про що вони говорили раніше.

Гуменюк зазначила, що окупанти намагаються «максимально покривати театр морських дій в Чорному морі і намагаються приховувати свої дії» від українських захисників, але ретельне спостереження за ними дає свої результати – оборонці бачать і розуміють ворожі кроки наперед.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити. Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем – не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки небезпечними, непрофесійними і нерозважливими були дії Росії.

Міністерство оборони США заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов’язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.