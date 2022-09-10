На порталі державних електронних послуг «Дія» запрацювала нова послуга реєстрації кандидатів на усиновлення дітей. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

«Раніше потенційні батьки безрезультатно бігали по кабінетах – процес був не надто прозорим, бюрократичним та міг тривати роками. Необхідний пакет документів для оформлення батьківства збирали також дуже довго. Через що в останні два роки кількість усиновлених дітей в Україні суттєво знизилася. Разом з тим під час війни багато дітей опинилися без родини, а складнощі в усиновленні залишилися. Цифровізація прибирає більшість цих проблем та значно спрощує шлях до батьківства», – прокоментували у Мінцифри запуск нової послуги.

Щоб подати заяву для реєстрації кандидатом на усиновлення дитини потрібно:

зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія»;

обрати зі списку потрібну послугу;

заповнити базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо;

дочекатися отримання даних з реєстрів – близько 15 хвилин;

продовжувати заповнювати заяву – завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними;

підписати заяву електронним підписом і надіслати її на опрацювання.

Як запевнили у Міністерстві цифрової трансформації, подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безкоштовна. Після подання заяви її впродовж п’яти робочих днів перевірятиме служба у справах дітей. Після схвалення заяви працівник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.

Подати заяву на реєстрацію в кандидати для усиновлення можна тут.

Раніше в «Дії» можна було подати лише заяву на консультацію щодо усиновлення.