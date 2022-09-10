У «Дії» дозволили подавати Заяви на кандидатство для усиновлення дітей
На порталі державних електронних послуг «Дія» запрацювала нова послуга реєстрації кандидатів на усиновлення дітей. Тепер українці, які хочуть усиновити дитину, можуть подати заяву онлайн, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.
«Раніше потенційні батьки безрезультатно бігали по кабінетах – процес був не надто прозорим, бюрократичним та міг тривати роками. Необхідний пакет документів для оформлення батьківства збирали також дуже довго. Через що в останні два роки кількість усиновлених дітей в Україні суттєво знизилася. Разом з тим під час війни багато дітей опинилися без родини, а складнощі в усиновленні залишилися. Цифровізація прибирає більшість цих проблем та значно спрощує шлях до батьківства», – прокоментували у Мінцифри запуск нової послуги.
Щоб подати заяву для реєстрації кандидатом на усиновлення дитини потрібно:
- зареєструватися або авторизуватися на порталі «Дія»;
- обрати зі списку потрібну послугу;
- заповнити базові дані про шлюб та чоловіка/дружину, фактичну адресу проживання та про дитину, яку ви хочете усиновити: стать, вік тощо;
- дочекатися отримання даних з реєстрів – близько 15 хвилин;
- продовжувати заповнювати заяву – завантажити потрібні документи, перелік яких визначається за заповненими відомостями та отриманими з реєстрів даними;
- підписати заяву електронним підписом і надіслати її на опрацювання.
Як запевнили у Міністерстві цифрової трансформації, подання заяви триває не більше 30 хвилин, а сама послуга безкоштовна. Після подання заяви її впродовж п’яти робочих днів перевірятиме служба у справах дітей. Після схвалення заяви працівник служби обстежить житло, щоб зрозуміти, чи можна в ньому жити дитині. Якщо все добре, то потенційних батьків, які хочуть всиновити дитину, направлять на навчання з метою подальшої реєстрації кандидатами.
Подати заяву на реєстрацію в кандидати для усиновлення можна тут.
Раніше в «Дії» можна було подати лише заяву на консультацію щодо усиновлення.
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