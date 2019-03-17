У Дніпрі хуліган жбурнув каменем у трамвай і розбив пасажирові голову

Чоловік з приятелями проїхався в трамваї і не оплатив проїзду, а потім кинув каменюкою в шибку

СуспільствоКатерина Чурилова, 17 березня2510

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В Дніпрі 16 березня чоловік кинув камінь у вікно трамвая. Він пробив скло і влучив пасажиру прямо в голову, повідомив сайт «Інформатор».

Почалося все з того, що троє чоловіків зайшли до трамваю маршруту № 12. Платити за проїзд ніхто з них не збирався, про що компанія відразу ж сказала кондуктору. Вони заявили, що грошей немає і що зійдуть на наступній зупинці. Так і сталося, але як тільки трамвай рушив – в бокове вікно першого вагона полетів камінь. Його жбурнув один з тих чоловіків, котрі відмовились платити.

Величезний камінь пробив скло і розбив голову чоловікові. Інші пасажири відразу ж кинулися потерпілому на допомогу. Поки одні затискали рану, інші викликали швидку і наряд поліції. Згодом постраждалого чоловіка медики госпіталізували, а правоохоронці почали шукати винуватців інциденту.

Неподалік від місця події інспектори побачили двох чоловіків, які одразу стали тікати. Далеко втекти вони не змогли – їх затримали патрульні. Пізніше потерпілий впізнав нападників, наразі їх затримали.

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