У суботу, 8 лютого, у винятковій економічній зоні Фінляндії обірвався російський підводний кабель. Про це повідомила українська служба «Радіо Свободи» з посиланням на берегову охорону Фінської затоки.

«Берегова охорона Фінської затоки здійснює моніторинг виконання Закону про ВЕЗ (вільна економічна зона – ред.) та умов експлуатації ВЕЗ у Фінській затоці, де російське судно ремонтує пошкоджений російський кабель», – ідеться у повідомленні.

Російська державна компанія «Ростелеком» заявила, що один із її підводних кабелів у Балтійському морі був пошкоджений через «зовнішній вплив». Там не уточнили причину пошкодження, але підтвердили, що ремонтні роботи тривають. У компанії додали, що інцидент нібито не вплинув на споживачів. Попередньо, ремонт кабелю триватиме близько тижня, пише агентство AFP.

Нагадаємо, упродовж останніх кількох місяців у Балтійському морі почастішали випадки обривів підводних кабелів – в інцидентах підозрюють кораблі російського тіньового флоту. У зв’язку з цим НАТО розпочало патрульну місію «Балтійський вартовий» (Baltic Sentry) із захисту критично важливої підводної інфраструктури. Балтійське море зі січня патрулюють літаки, фрегати, підводні човни й дрони.

Пошкодження підводних кабелів в Балтійському морі – останні новини

Уранці 26 січня Латвійський державний центр радіо і телемовлення (LVRTC) повідомив про пошкодження підводного оптоволоконного кабелю в Балтійському морі. Система моніторингу центру зафіксувала перебої в передачі даних між литовським Вентспілсом та шведським Готландом. У центрі припустили, що причиною пошкодження кабелю міг бути зовнішній вплив.

Того ж дня шведська поліція затримала вантажне судно Vezhen («Вежень») під мальтійським прапором за підозрою в тому, що саме воно спричинило пошкодження кабелю. Повідомлялось, що затримане судно вийшло з російського порту Усть-Луга 24 січня, а 26 січня здійснило рейс неподалік місця інциденту.

Раніше, 25 грудня 2024 року, у Балтійському морі були перерізані лінії електропередачі між Фінляндією та Естонією. У пошкодженні кабелів підозрюють російський танкер Eagle S, що перевозив нафту з Росії до Єгипту – судно проходило в момент інциденту поряд, і невдовзі було затримане береговою охороною Фінляндії. Окрім електричного кабелю, також пошкоджено чотири кабелі зв’язку.

До того, в листопаді 2024 року, стало відомо про обрив кабелів передачі даних між чотирма країнами. За даними видання WSJ, правоохоронці підозрюють китайського судна Yi Peng 3, який перевозив російські добрива у скоєнні диверсії – якір балкера тягнувся по дну протягом 160 км та обірвав кабелі між Литвою та Швецією, а також Фінляндією та Німеччиною. Правоохоронці розглядають версію, що капітан корабля міг бути завербований російською розвідкою, оскільки шанс того, що він не побачив кинутого якоря є «надзвичайно малоймовірним».