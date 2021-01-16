У Франції провели першу у світі операцію з пересадки рук і плечей
Операція тривала 15 годин і завершилася успішно
В одній із клінік французького Ліону провели першу в світі операцію з пересадки обох рук та плечей. Досі проводили трансплантацію лише обох рук, повідомила 15 січня«Європейська правда» з посиланням на RFI.
Унікальну операцію провели в середу, а розповіли про неї у п’ятницю в Ліонському університетському лікарняному центрі Hospices civils de Lyon (HCL).
Операція була надскладна. Її проводили в ліонській лікарні імені Едуара Ерріо і тривала 15 годин. До неї довелося залучати низку медичних бригад з різних державних і приватних медичних установ.
Реципієнтом став 48-річний громадянин Ісландії. Він – колишній електрик, якому в 26 років після удару струмом на лінії електропередачі ампутували обидві руки.
Чоловік у 2013 році переїхав до Ліона. У списку очікування на пересадку рук і плечей він стояв п’ять років.
Зараз 48-річний пацієнт знаходиться у стабільному стані.