У Києві побили голову молодіжного осередку «Радикальної партії»

Лідера молодіжного осередку «Радикальної партії» Ігоря Бєлова побили у Києві

У Києві невідомі побили керівника молодіжного крила «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігоря Бєлова, повідомив у п’ятницю, 26 жовтня, народний депутат від фракції «Радикальної партії» Дмитро Лінько.

За словами нардепа, у потерпілого діагностували струс мозку, переломи носа та щелепи. Нападники чекали в під’їзді будинку, де живе Бєлов. Після нападу вони вигукнули: «Останнє попередження».

Дмитро Лінько припустив, що напад пов'язаний із антикорупційною діяльністю «молодіжки». «Очевидно, що замовники цього замаху – одні з тих, хто став “жертвою” акцій протесту, які проводила молодіжка РПЛ, викриваючи нечистих на руку чиновників», – написав Лінько.

Фото Дмитра Лінька

Він також публічно звернувся до поліції з закликом розслідувати інцидент. Станом на ранок п’ятниці, 26 жовтня, на сайті поліції про цей випадок не повідомляється.

Нагадаємо, раніше громадський рух «ЧЕСНО» дослідив, як Олег Ляшко та його партія лобіюють інтереси Ріната Ахметова.