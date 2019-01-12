В одному з торгово-розважальних центрів Києва стався вибух

Постраждалого з травмою руки відвезли до лікарні

У Солом’янському районі Києва в торговельно-розважальному центрі пролунав вибух, постраждала одна людина. Про це відділ комунікації поліції Києва повідомив у Facebook.

«Близько 12-ї години до чергової частини надійшла інформація, що на вул. Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух. На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, лікарі швидкої та рятувальники», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт. За словами свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Наразі цю інформацію перевіряють, запевнили у поліції.

Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу. Під час вибуху у приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.