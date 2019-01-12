В одному з торгово-розважальних центрів Києва стався вибух

Робітник в одному з приміщень підпалив димову шашку, яка одразу вибухнула

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 14:224480

До теми

В одному з торгово-розважальних центрів Києва стався вибух
фото ілюстративне
Постраждалого з травмою руки відвезли до лікарні

У Солом’янському районі Києва в торговельно-розважальному центрі пролунав вибух, постраждала одна людина. Про це відділ комунікації поліції Києва повідомив у Facebook.

«Близько 12-ї години до чергової частини надійшла інформація, що на вул. Борщагівській у торговому центрі пролунав вибух. На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, лікарі швидкої та рятувальники», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, вибух пролунав на третьому поверсі під час проведення ремонтних робіт. За словами свідків, один із чоловіків намагався перевірити пожежну сигналізацію в офісному приміщенні, запаливши димову шашку, яка й вибухнула у нього в руці. Наразі цю інформацію перевіряють, запевнили у поліції.

Потерпілого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу. Під час вибуху у приміщенні не було відвідувачів, а всіх осіб, які проводили ремонтні роботи, евакуювали.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Після вибуху петарди у Дрогобичі госпіталізували 9-річного хлопчика ZAXID.NET
У Маріуполі дві людини загинули під час вибуху гранати в квартирі ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук