У тимчасово окупованій Луганській області підірвали автомобіль, у якому перебували так звані «т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР» і «заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР». Про це повідомили низка російських Telegram-каналів, зокрема видання Astra.

За їхніми даними, інцидент трапився ввечері в четвер, 16 листопада.

На одному з блокпостів у Кремінній загорівся УАЗ Патріот, за кермом якого перебував «заступник начальника МВС ЛНР» Володимир Пахоленко і «в. о. заступника міністра МВС по ЛНР» Олег Шумілов.

Журналісти говорять, що обох бойовиків госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Нагадаємо, що на початку вересня на тимчасово окупованій території Луганської області підірвали Юрія Афанасьєвського, який очолював місцеву «митницю» і був «гаманцем» ватажка бойовиків «ЛНР» Леоніда Пасічника. Підрив колаборанта у його власному будинку організувала СБУ.

8 листопада у тимчасово окупованому Луганську ліквідували військового злочинця, колишнього «голову народної міліції ЛНР» Михайла Філіпоненка. У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що підрив його автомобіля – спільна операція української військової розвідки та руху спротиву.