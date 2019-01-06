У Львові через негоду 6 січня оголосили робочим днем для комунальників

Снігоприбиральна техніка у центрі міста

У Львові через снігопад та ожеледь для комунальних працівників 6 січня оголошено робочий день. Про це повідомила прес-служба міської ради.

Зазначається, що станом на ранок в місті працювало 77 одиниць снігоочисної техніки. Для посипання використано 475 м3 суміші.

За словами директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірини Маруняк, під час ранкового об'їзду вулиць обстежено, що магістральні дороги почищені добре, двірники також працюють.

Прес-служба також повідомила, що загальна кількість техніки, яка буде задіяна для прибирання міста в зимовий період, становить 135 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про хуртовини і потужний вітер у західних областях. Згідно з прогнозами, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Негода також спричинила незручності у львівському аеропорту та на дорогах Львівщини.Через несприятливі метеоумови скасували 6 авіарейсів, а техніка на дорогах області працює у посиленому режимі.