Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Молодвіж» проводять щороку у вересні у Львові

У вересні у Львові відбудеться щорічний всеукраїнський молодіжний фестиваль «Молодвіж 4.5.0.». Організатори оприлюднили імена перших 10 спікерів фестивалю.

Цьогорічний «Молодвіж» складатиметься з трьох тематичних блоків: база «Спокій», база «Залп» та база «Нація».

Серед спікерів бази «Спокій» буде керівниця центру гуманітарної допомоги Фонду Сергія Притули у Львові та громадська діячка Меланія Подоляк. Вона ділитиметься фактами про інформаційно-психологічну спеціальну операцію (ІПСО), роботу фейків та пропаганди у закордонних ЗМІ. Ще одним спікером блоку стане львівський психотерапевт, керівник центру психічного здоров’я «Лабораторія змін» Володимир Станчишин.

Спікерами бази «Залп» стали ведучий програм на Еспресо.TV та «Радіо Свобода» Віталій Портников та історик Ярослав Грицак. Також у межах цього блоку відбудеться перша офлайн «Фронтова поплава» – започаткований у Twitter подкаст, що спершу був простою розмовою про війну з Росією для користувачів соцмережі. Спікерами подкасту стануть журналіст-антикорупціонер Олег Новіков, співзасновник «Фронтової поплави» Валерій Агєєв, голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, директор департаменту фонду «Повернись живим» Іван «пан Анонім», а також керівник аналітичного відділу фонду Антон Муравейник («начальник розвідки»).

У блоці «Нація» відбудеться лекція музиканта та художника Івана Семесюка про українську ідентичність та розмова про роль у розвитку культури та збереженні традицій від Остапа Українця.

Також організатори анонсували, що поза межами трьох блоків українсько-данський молодіжний дім проводитиме квест на прокачку креативності, критичного мислення та навичок комунікації. Зареєструватись на квест можна за посиланням.

Зареєструватись на всеукраїнський фестиваль «Молодвіж 4.5.0.» можна через телеграм-бот. Відвідувачам потрібно ввести свої дані для генерації QR-коду, за допомогою якого можна потрапити на територію заходу. Також в боті незабаром з’явиться повна інформація про програму, спікерів та вже доступна можливість зв’язатись із командою.

Нагадаємо, що «Молодвіж» – щорічний всеукраїнський молодіжний захід, який відбувається у вересні у Львові з 2018 року. Цьогоріч він триватиме 12 годин.