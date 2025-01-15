Львівська поліція порушила кримінальну справу через зачинене під час повітряної тривоги укриття. Інформацію про зачинене укриття поліція побачила у соцмережах. Вранці 15 січня росіяни атакували Львівську область ракетами.

Як вказано у повідомленні поліції, вранці 15 січня під час моніторингу соцмереж поліцейські побачили інформацію щодо зачиненого укриття у будинку на вулиці Івана Франка. Саме у цей час у місті тривала повітряна тривога.

Правоохоронці виїхали за вказаною адресою та підтвердили, що укриття справді було зачинене, через що люди не могли потрапити у безпечне місце під час повітряної тривоги.

Голова Галицького району Львова Галина Гладяк розповіла ZAXID.NET, що йдеться про найпростіше укриття на вул. Івана Франка, 42. Інформацію про зачинене укриття поширили у соцмережах, проте на місці жоден з мешканців будинку під час спілкування з поліцією не висловив претензій. Чиновниця повідомила, що мешканці є співвласниками будинку і відповідальні, зокрема, й за надання доступу до укриття під час повітряної тривоги. Після цього випадку у мерії обіцяють повторно наголосити на важливості надання доступу до укриттів.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) ККУ. Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі на той самий строк. Поліцейські встановлюють відповідальних за функціонування укриття та нагадують, щоб мешканці, які не можуть потрапити в укриття під час тривоги телефонували на 102.

Нагадаємо, що вночі 15 січня росіяни атакували Львівську область безпілотниками, а вранці – ракетами. Ракети влучили у два обʼєкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.