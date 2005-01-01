У Львові призупинили опалювальний сезон

У вівторок, 3 квітня, у Львові, з 10:00 згідно з розпорядженням міського голови, призупинили опалювальний сезон, повідомили в прес-службі Львівської міськради.

«З 3 квітня синоптики прогнозують значне підвищення температури зовнішнього повітря. Тому, у зв’язку із потеплінням, плануємо призупинити опалювальний сезон. Якщо температура далі підніматиметься, то опалювальний сезон цього тижня може бути завершений», – повідомив директор ЛМКП «Львівтеплоенерго» і в.о. директора ЛКП «Залізничнетеплоенерго» Степан Пакіж.

За словами тепловиків, до бюджетних установ (школи, садочки, лікарні і поліклініки) опалення подаватимуть на основі звернень від керівників закладів.

За прогнозами сипноптиків, температура вдень 3 квітня сягне 12 - 14° тепла, але вночі можливі заморозки до -2° морозу. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Пориви вітру можливі до 20 м/с.

Середа, 4 квітня, мине без істотних опадів. Вітер зміниться на південний, зі швидкістю 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3 – 8° тепла, вдень - 16 – 21° тепла. У четвер, 5 квітня, можливий короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вночі: 6 – 11° тепла, вдень 14 – 19° тепла.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2017-2018 року у Львові розпочався 3 жовтня для бюджетних установ і 10 жовтня для населення.