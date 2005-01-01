На Львівщині очікується значне потепління та штормове попередження

У вівторок, 3 квітня, у Львові та області синоптики прогнозують великі пориви південно-західного вітру. Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про штормове попередження.

Температура вдень 3 квітня сягне 12 - 14° тепла, але вночі можливі заморозки до -2° морозу. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Пориви вітру можливі до 20 м/с.

Середа, 4 квітня, мине без істотних опадів. Вітер зміниться на південний, зі швидкістю 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3 – 8° тепла, вдень - 16 – 21° тепла.

У четвер, 5 квітня, можливий короткочасний дощ із грозою. Температура повітря вночі: 6 – 11° тепла, вдень 14 – 19° тепла.