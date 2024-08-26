Температура повітря 25 серпня 2024 року у Львові є найвищою для цього дня за останні 78 років

У неділю, 25 серпня, синоптики зафіксували новий історичний температурний рекорд у Львові. Показники термометра сягнули 32,2°С, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень.

Як вказано у повідомленні львівського регіонального гідрометцентру, 25 серпня у Львові перекрили максимум температури повітря для цього дня. Синоптики зафіксували 32,2°С тепла, попереднє рекордне значення було у 2015 році і становило 30,5°С тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 25 серпня 2024 року у Львові є найвищою для цього дня за останні 78 років.