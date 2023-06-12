У понеділок, 12 червня, в Німеччині почались навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які є наймасштабнішими навчаннями авіації в історії Альянсу. Про це повідомляє Bloomberg.

У військових навчаннях візьмуть участь понад 20 країн і близько 250 літаків, в тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів, а також розвідувальні літаки AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні літаки ВПС Японії. Головною особливістю навчань стане розгортання повітряних можливостей США, в тому числі повітряних сил національної гвардії США – тобто йдеться про відпрацювання швидкого розгортання всіх наявних сил НАТО у Європі.

Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також в Нідерландах і Чехії. Gsl xfc маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення російської агресії. Відпрацьовуватись будуть не лише повітряні бої та завдання далекобійних ударів, а безпосередня атака наземних цілей на полі бою.

Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і в цей час будуть закриті для цивільних літаків. Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини будуть змінювати свої маршрути, а також затримуватись. Навчання відбуваються паралельно з планами НАТО більш широкої перебудови своєї оборони.