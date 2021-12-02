Чоловік надихався димом і втратив свідомість, його винесли на повітря рятувальники

Під час пожежі у житловому будинку в с. Зубра біля Львова отруївся димом 47-річний чоловік. Рятувальники виявили його вже без свідомості. Зараз він в обласній клінічній лікарні.

Пожежа виникла 1 грудня о 22:40 на першому поверсі двоповерхового цегляного житлового будинку, повідомили в ДСНС Львівщини.

«На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу було видно, що одна кімната повністю охоплена вогнем. Люди повідомили, що в будинку може бути чоловік. В апаратах захисту органів дихання та зору рятувальники знайшли чоловіка, який лежав в сусідній кімнаті без свідомості та винесли його на свіже повітря, передавши медикам», – вказано у повідомленні.

Чоловік 1974 року народження отруївся продуктами горіння внаслідок пожежі. Його у стані середньої важкості шпиталізували в Львівську обласну клінічну лікарню.

Причину виникнення займання встановлюють поліцейські.