У Польщі шквальний вітер позривав дахи і повалив тисячі дерев

То в жар, то в дощ… .

Потужні пориви вітру 16 березня у Польщі завдали чималих збитків – були повалені дерева і зірвані покрівлі. Про це заявив речник Державної пожежної служби Павел Фронтчак, повідомляє Tvp.info.

«Йдеться про тисячі зламаних і повалених дерев, які рятувальники мусили прибирати з доріг, тротуарів і залізничних шляхів», – розповів Фронтчак.

Він повідомив, що вітер пошкодив та зірвав понад 100 дахів, здебільшого на півдні Польщі.

За його словами, рятувальники понад 1,1 тис. разів виїжджали за викликом на ліквідацію наслідків негоди.

До слова, під час попереднього погіршення погодних умов у Польщі, яке тривало впродовж 8-10 березня, поранення отримали троє людей, 150 тис. людей залишились без електрики.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 17 березня. Згідно з даними Укргідрометцентру, вночі 17 березня в Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с.