У Польщі українця звинуватили в організації каналу незаконної міграції

Українця і турків звинувачено у незаконному перевезенні мігрантів Польщею

Прикордонна служба Польщі звинуватили українця, а також трьох громадян Туреччини в організації каналу незаконної міграції з арабських країн до Європи. Про це у вівторок, 16 січня, повідомляє «Польське Радіо».

Як повідомляється, відповідний обвинувальний акт проти членів міжнародного ОЗУ відомство направило до суду.

Правоохоронці з'ясували, що група незаконно переправила з балканських держав до країн Європейського Союзу кілька мігрантів з Сирії, Туреччини та Іраку.

Слідство було відкрито після того, як в лютому минулого року співробітники Прикордонної служби з міста Ополе і Руди Сілезької затримали 13 іммігрантів, які незаконно перебували в Польщі. Вони подорожували в причепі турецької вантажівки, водієм якої був громадянин Туреччини - один з членів злочинної групи.

Крім водіїв з Туреччини, семеро затриманих були громадянами Сирії, троє Іраку і троє Туреччини. Серед них були три жінки, п’ятеро чоловіків, троє підлітків і двоє дітей. Жодна з цих осіб не мала документів, що підтверджує їхню особу або громадянство.

Нагадаємо, раніше окружна прокуратура польського міста Вроцлав звинуватила 44-річну жінку у торгівлі людьми, зокрема українцями.