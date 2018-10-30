У Польщі відкрили справу проти української фірми за випуск гри про Освенцим

На YouTube розмістили трейлер скандальної гри

Окружна прокуратура Варшави проводить слідство проти української фірми Aliens Games, що займається комп’ютерними іграми, через її наміри випустити гру про Освенцим з назвою «The cost of freedom – a game about polish death camps» («Ціна свободи – гра про польські табори смерті»). Однак польський депутат Йозеф Бринкус зазначив, що ця гра є російською провокацією.

Як повідомила польська газета Rzeczpospolita, справу відкрили на підставі заяви голови польського Інституту національної пам’яті Ярослава Шарека. На його думку, поява такої гри є образою польського народу і пропагандою фашистського ладу. Наразі відомо, що слідство перебуває на етапі збору доказового матеріалу.

Про гру стало відомо завдяки заяві депутата Йозефа Бринкуса. За його словами, попри те, що виробником гри є українська фірма, її справжніми авторами можуть бути росіяни. Він також наголосив, що Дмитро Дибін з Одеси, який пов’язаний з фірмою Aliens Games, співпрацює з московською компанією Studcinemafest.

«Ця інформація дозволяє стверджувати, що в цьому випадку може йтися про політичну провокацію проти Польщі у міжнародному масштабі», – заявив депутат.

Дія у грі відбувається на території концтабору Аушвіц-Біркенау. Користувачеві при цьому пропонують обрати для себе роль в’язня табору або роль наглядача-есесівця.

Гру рекламують в інтернеті. Зокрема, рекламні матеріали містять сцени розстрілу і знищення в’язнів у газових камерах, а також фрази на кшталт «польські табори смерті», «де є гонор великого польського народу?» тощо.

Нагадаємо, що у Польщі ввели кримінальну відповідальність за вживання терміну «польський табір смерті» замість «нацистський концтабір».

Як відомо, Аушвіц-Біркенау за часів Другої світової війни став місцем знищення євреїв, а також представників інших національностей. У табірному комплексі функціонувала також мережа «підтаборів». В Аушвіці нацисти стратили щонайменше 1,1 млн людей, в основному євреїв, а також поляків, ромів та радянських військовополонених.