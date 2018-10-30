У Польщі відкрили справу проти української фірми за випуск гри про Освенцим

Разом з тим є припущення, що ця гра є російською провокацією

СвітВолодимир Пиріг, 30 жовтня7800

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У Польщі відкрили справу проти української фірми за випуск гри про Освенцим
фото скріншот з відео
На YouTube розмістили трейлер скандальної гри

Окружна прокуратура Варшави проводить слідство проти української фірми Aliens Games, що займається комп’ютерними іграми, через її наміри випустити гру про Освенцим з назвою «The cost of freedom – a game about polish death camps» («Ціна свободи – гра про польські табори смерті»). Однак польський депутат Йозеф Бринкус зазначив, що ця гра є російською провокацією.

Як повідомила польська газета Rzeczpospolita, справу відкрили на підставі заяви голови польського Інституту національної пам’яті Ярослава Шарека. На його думку, поява такої гри є образою польського народу і пропагандою фашистського ладу. Наразі відомо, що слідство перебуває на етапі збору доказового матеріалу.

Про гру стало відомо завдяки заяві депутата Йозефа Бринкуса. За його словами, попри те, що виробником гри є українська фірма, її справжніми авторами можуть бути росіяни. Він також наголосив, що Дмитро Дибін з Одеси, який пов’язаний з фірмою Aliens Games, співпрацює з московською компанією Studcinemafest.

«Ця інформація дозволяє стверджувати, що в цьому випадку може йтися про політичну провокацію проти Польщі у міжнародному масштабі», – заявив депутат.

Дія у грі відбувається на території концтабору Аушвіц-Біркенау. Користувачеві при цьому пропонують обрати для себе роль в’язня табору або роль наглядача-есесівця.

Гру рекламують в інтернеті. Зокрема, рекламні матеріали містять сцени розстрілу і знищення в’язнів у газових камерах, а також фрази на кшталт «польські табори смерті», «де є гонор великого польського народу?» тощо.

Нагадаємо, що у Польщі ввели кримінальну відповідальність за вживання терміну «польський табір смерті» замість «нацистський концтабір».

Як відомо, Аушвіц-Біркенау за часів Другої світової війни став місцем знищення євреїв, а також представників інших національностей. У табірному комплексі функціонувала також мережа «підтаборів». В Аушвіці нацисти стратили щонайменше 1,1 млн людей, в основному євреїв, а також поляків, ромів та радянських військовополонених.

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