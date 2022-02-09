Чотири американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з американськими десантниками прибули до Польщі. Про це повідомляє NBC.

Йдеться про літаки з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США. Літаки, що вилетіли з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлилися в аеропорту польського міста Ряшів, розташованого за 90 км від кордону з Україною.

За рішенням Вашингтона, там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Ще один транспортник C-17A Globemaster III прибув із вантажем з авіабази під містом Дувр (штат Делавер).

Раніше стало відомо, що Велика Британія відправить додаткових 350 своїх військових до Польщі для посилення східного флангу НАТО.

Це означає збільшення британського контингенту у Польщі більш ніж утричі – зараз у цій країні розміщені близько сотні британських військовослужбовців.