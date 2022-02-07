Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив про збільшення втричі британського військового контингенту в Польщі

Велика Британія відправить додаткових 350 своїх військових до Польщі для посилення східного флангу НАТО. Про це в понеділок, 7 лютого, повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес після зустрічі у Лондоні з польським колегою Маріушем Блащаком, пише Politico.

Це означає збільшення британського контингенту у Польщі більш ніж утричі – зараз у цій країні розміщені близько сотні британських військовослужбовців.

Бен Воллес зазначив, що перекидання додаткових британських сил стане сигналом про те, що Британія і Польща «стоять пліч-о-пліч» у нинішній напруженій ситуації. Міністр оборони Британії повторив, що на Росію чекають санкції, міжнародна ізоляція та «ще більше НАТО», якщо Кремль здійснить «дурну помилку і вторгнеться до суверенної держави, що за власним вибором висловлює бажання членства у НАТО і хоче сама вирішувати за себе».

Маріуш Блащак зі свого боку зазначив, що Варшава й Лондон готові до подальших кроків задля запобігання потенційному вторгненню Росії до України.

«Виходячи з історичного досвіду, лише рішуче стримування може запобігти потенційній російській агресії. Можна згадати багато прикладів, коли політика умиротворення лише заохочувала агресора», – сказав він.

Нагадаємо, що в неділю, 6 лютого, кілька десятків елітних американських військових разом з обладнанням прибули на південний схід Польщі, який межує з Україною, після наказу президента США Джо Байдена про розміщення там 1700 солдатів на тлі побоювань російського вторгнення в Україну.