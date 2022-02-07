НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після військових навчань «Союзна рішучість-2022». Про це заявив голова військового комітету альянсу Роб Бауер.

«Це [посилення військової присутності НАТО] дуже залежить від того, чи залишаться російські війська в Білорусі», – заявив Бауер на прес-конференцію у Вільнюсі, передає Reuters 7 лютого.

Минулого тижня Сполучені Штати Америки оголосили про відправлення 3000 військових до Румунії та Польщі. Велика Британія вирішила подвоїти свій військовий контингент у Естонії та відправити туди ще 850 військовослужбовців.

Раніше супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки російської військової техніки у Білорусі. Вони свідчать про те, що російські підрозділи, озброєні ракетники комплексами С-400 і «Іскандерами», а також штурмовиками, розгорнулися у трьох місцях за 50 км від українського кордону – у Єльську, Речиці та Лунинці.

Зазначимо, що Росія заявляла, що перекинула Су-25 та С-400 до Білорусі для нібито проведення спільних навчань «Союзна рішучість». Маневри триватимуть з 10 по 20 лютого і проходитимуть безпосередньо біля кордону України з Білоруссю.