Велика Британія вирішила подвоїти свій військовий контингент у Естонії. Очікується, що британські військовослужбовці почнуть вирушати до цієї країни вже в лютому.

Посол Великої Британії в Естонії Росс Аллен в ефірі каналу ERR уточнив, що йдеться про 850 британських військових. З його слів, розташований у Німеччині британський полк вже розпочав підготовку до перекидання.

«Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські гармати тощо. Тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії», – заявив він.

Посол заявив, що невідомо, скільки часу додатковий військовий контингент пробуде в Естонії. З його слів, все залежить від обставин.

«Можливо, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні та ухвалимо рішення», – уточнив Аллен.

ERR зазначає, що нині у східноєвропейських країнах НАТО перебуває понад тисяча британських військовослужбовців – 900 в Естонії та 150 – у Польщі.