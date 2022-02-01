Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна створює малі альянси

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше повідомив деталі про новий формат співпраці між Україною, Польщею та Великою Британією, про створення якого мають оголосити найближчим часом. Він зазначив, що в МЗС вирішили «внести трохи ясності» та розкрити деталі, якими вже можна ділитися, оскільки інформація вже потрапила у публічний простір і викликала активне обговорення.

Як написав Кулеба у Facebook у вівторок, 1 лютого, з ініціативою створення такого формату виступила Україна у жовтні 2021 року.

«Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю: вірте в свою державу. Я вдячний колегам і друзям [міністерці закордонних справ Великої Британії] Ліз Трасс і [міністру закордонних справ Польщі] Збігневу Рау, які живо відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна країна робить рівноцінно важливий внесок», – написав Кулеба.

Він уточнив, що новий формат є частиною стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України, що передбачено Стратегією зовнішньої політики.

«Нагадаю: суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь. Так з’явилися Люблінський трикутник з Польщею і Литвою, Квадрига з Туреччиною, Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою», – зазначив очільник МЗС.

Він наголосив, що новий альянс ґрунтується не на локальній географії, а спільних принципах України, Польщі та Британії, прагненні зміцнювати безпеку та розвивати торгівлю і готовності до конкретних дій.

«Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної. З’єднуючи своїми зусиллями Атлантику, Балтику та Чорне море, ми створюємо нові можливості для наших країн і для регіону загалом», – заявив Кулеба.

Він зазначив, що про створення формату офіційно мали оголосити 2 лютого у Києві з приїздом очільниці британського МЗС Ліз Трасс, але оскільки вона захворіла на коронавірус, то оголошення відклали на пізніше.

«За цей час наші команди не сидітимуть склавши руки, а продовжать відточувати новий формат. Майте терпіння, вірте в себе і Україну», – додав Дмитро Кулеба.

Раніше з дипломатичних джерел стало відомо, що під час візиту прем’єр-міністрів Польщі та Великої Британії до Києва 1 лютого планують оголосити про створення нового формату співпраці між Україною, Польщею та Британією. Під час свого виступу у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський коротко згадав про це, підтвердивши чутки.

Про новий формат поки майже немає інформації. Як зазначає «Українська правда», Вперше про нього згадала очільниця британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня.