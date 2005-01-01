У польському офісі Lindab пояснили вибір жовтого одягу для українців

Раніше дії компанії спричинили обурення українських активістів у Польщі та антирасистських організацій

У польському осередку компанії Lindab пояснили, чому іноземці-працівники, зокрема українці, носять жовті футболки, і відкинула звинувачення у дискримінації. Відповідна заява була оприлюднена на сайті компанії 10 січня.

Зазначається, що для ефективної організації робочого процесу працівники, які не розмовляли польською, незалежно від національності, повинні були носити інші футболки.

«Ми також з’ясували, що деякі працівники знають як польську, так і іншу мову, і таким чином можуть перекладати. Таке рішення дозволило організувати ефективну систему комунікації між співробітниками, яка полягає у направленні повідомлень безпосередньо людям, які їх розуміють, а також, якщо це необхідно, можуть перекласти та передати їх зміст іншим», – зазначили в компанії.

Від моменту впровадження нової системи всі працівники, які не розмовляють польською, носять жовті футболки, а працівники, які можуть допомогти з перекладом – помаранчеві.

«Вибір кольорів не був продиктований прихованими підтекстом. Такі зміни допомогли подолати наявні труднощі, спричинені мовним бар'єром. Працівники в помаранчевих футболках відіграють особливо важливу роль у Lindab, оскільки сприяють покращенню комунікації. Така система застосовується до всіх іноземців-працівників Lindab, які не розмовляють польською мовою, а не лише до українців, як це зазначено в публікаціях ЗМІ», – підкреслили в компанії.

В компанії також наголосили, що не отримували нарікань від працівників, але з огляду на дискусію в ЗМІ, вирішили розглянути це питання та можливо вдатися до пошуку альтернативних рішень.

«Ми вже отримали юридичну консультацію, щоби переконатись, що такі рішення не суперечать антидискримінаційним законам. Однак, продовжуватимемо обговорення для ухвалення найбільш корисного рішення для всіх працівників наших цехів», – йдеться у заяві.

Раніше керівник заводу Міхал Вроблевский заперечив звинувачення у свій бік і пояснив, що таким чином «помічав» людей на підприємстві, які не розмовляють польською.

«У нас всі працівники носять сині брюки та різноманітні сорочки. Механіки – зелені, бригадири – червоні. Це така система ідентифікації. А жовті сорочки українців означають, що вони не говорять польською», – пояснював він.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, у польському відділі фірми Lindab працівники з України носять уніформу іншого кольору ніж поляки. Тоді антирасистське об’єднання Nigdy więcej («Ніколи більше») заявило, що це є сегрегацією за походженням.