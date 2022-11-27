За час повномасштабної війни проти нашої країни Росія випустила по Україні вже понад 4 тис. ракет без врахування С-300, РСЗВ і ракет типу Х-58 та Х-59. Про це речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав під час ефіру телемарафону.

«Понад 4 тисячі уже випущено. Мова йде про тисячі випущених ракет і зрозуміло, що ми витратили на них дуже багато боєкомплектів. Втім, добре, що ми маємо друзів, які нам надають комплекси для захисту, зокрема Словаччина надала нам один С-300 ну і відповідно до нього певну кількість БК», – каже Ігнат.

Він також зауважив, що, окрім ракет, окупанти почали застосовувати й ударні БПЛА Shahed, які є доволі дорогою зброєю. Їх головне завдання – виснажити нашу ППО. Саме тому, за його словами, союзники прийняли рішення про постачання Україні ППО Hawk.

«Цей комплекс начебто "морально застарілий", але хіба у нас новіші "Бук" чи С-300? А Hawk прийшов деяку модернізацію ракети і може допомогти знищувати безпілотники противника. Війна виходить на новий рівень, і саме ударні БПЛА, баражуючі боєприпаси, як їх називають правильно, становлять певну загрозу», – зазначив Ігнат.

За його словами, Україна найбільше потребує боєприпасів для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

«Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно чудовий комплекс, фактично нове покоління ЗРК. Цього озброєння треба ще більше, бо воно покликане замінити ті наші старі комплекси», – наголосив Ігнат.

Він також підсумував, шо «якщо є стурбованість, якщо Захід постачає нам засоби протиповітряної оборони, значить вона буде посилюватися і дефіцит буде перекриватися».