4 грудня рятувальники гасили пожежу у приватному житловому будинку на вул. Трускавецькій, 100 в Бориславі. Вогонь перекинувся з каміна на підлогу. Небезпека полягала в тому, що весь будинок дерев’яний, але рятувальники вчасно загасили вогонь.

Займання виникло о 04:25. Його швидко загасили працівники 6-ої пожежно-рятувальної частини Борислава, які приїхали на виклик.

Вигоріла дерев’яна підлога біля каміна. Мешканці не постраждали.

Вогонь перекинувся на дерев'яну підлогу (фото ДСНС)

Рятувальники нагадують важливі правила при опаленні будинку: