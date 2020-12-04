У приватному будинку в Бориславі виникла пожежа через камін
Вогонь з каміна перекинувся на підлогу
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 09:510
4 грудня рятувальники гасили пожежу у приватному житловому будинку на вул. Трускавецькій, 100 в Бориславі. Вогонь перекинувся з каміна на підлогу. Небезпека полягала в тому, що весь будинок дерев’яний, але рятувальники вчасно загасили вогонь.
Займання виникло о 04:25. Його швидко загасили працівники 6-ої пожежно-рятувальної частини Борислава, які приїхали на виклик.
Вигоріла дерев’яна підлога біля каміна. Мешканці не постраждали.
Вогонь перекинувся на дерев'яну підлогу (фото ДСНС)
Рятувальники нагадують важливі правила при опаленні будинку:
- біля кожної печі чи каміні перед отвором на підлозі слід прибити металевий лист;
- не залишати печі чи каміни, в яких горить вогонь, без нагляду;
- не залишати дрова та інші займисті предмети чи матеріали перед топковим отвором;
- перед початком та впродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі.
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