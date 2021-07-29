У п'ятницю частині Залізничного району вимкнуть воду
Впродовж дня на вул. Озаркевича працюватиме водовозка
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Через підключення нового водопроводу на вул. С. Бандери, у п'ятницю вранці, 30 липня, на кількох вулицях Залізничного району вимкнуть воду. Але з 11:00 на вул. Озаркевича для мешканців працюватиме водовозка, попередила прес-служба ЛМР.
Водопостачання мають вимкнути о 09:00 ранку, «Львівводоканал» повідомив, що вони подадуть воду того ж дня, о 19:00 вечора. Без води залишаться мешканці таких вулиць:
- С. Бандери (будинки № 30, 32, 32а)
- Шептицьких
- Меретина
- пл. Крипивницького
- Сєченова
- Озаркевича
- Ангеловича
- Митрополита Андрея,
- Війтовича
До слова, після того, як підключать водопровід, працівники водоканалу промиватимуть вуличну водопровідну мережу, тому деякий час вода буде гіршої якості – забарвлена окисом заліза (іржею).
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