Через підключення нового водопроводу на вул. С. Бандери, у п'ятницю вранці, 30 липня, на кількох вулицях Залізничного району вимкнуть воду. Але з 11:00 на вул. Озаркевича для мешканців працюватиме водовозка, попередила прес-служба ЛМР.

Водопостачання мають вимкнути о 09:00 ранку, «Львівводоканал» повідомив, що вони подадуть воду того ж дня, о 19:00 вечора. Без води залишаться мешканці таких вулиць:

С. Бандери (будинки № 30, 32, 32а)

Шептицьких

Меретина

пл. Крипивницького

Сєченова

Озаркевича

Ангеловича

Митрополита Андрея,

Війтовича

До слова, після того, як підключать водопровід, працівники водоканалу промиватимуть вуличну водопровідну мережу, тому деякий час вода буде гіршої якості – забарвлена окисом заліза (іржею).