У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій

Найбільше постраждали користувачі сервісу в Європі

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 18:021040

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У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій
фото ілюстративне
Telegram повідомив про проблеми з сервером

Проблеми в роботі месенджера Telegram зафіксували 16 березня по всьому світу, зокрема і в Україні. Команда Telegram повідомила в Twitter, що працює над усуненням збою, зазначає LB.ua.

«Близько 70 тис. наших користувачів тимчасово бачать свій обліковий запис як «видалений» через проблеми з сервером. Ваші дані не втрачені, скоро все повернеться до норми», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними на сторінці сервісу Downdetector, який пильнує за роботою популярних інтернет-ресурсів, збій стався по обіді.

Найбільше проблем мали європейські користувачі, зокрема, в Італії, Іспанії, Великій Британії, Німеччині, Франції, Польщі, а також в Бразилії, США і Туреччині.

Більшість користувачів сервісу Downdetector (50%) скаржаться на проблеми з надсиланням або отриманням повідомлень, ще 44% повідомляють про неможливість підключитися до Telegram, 5% відзначили проблеми в роботі сайту месенджера.

До слова, 13 березня у роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався глобальний збій. Тоді в обох соцмережах зникла можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

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