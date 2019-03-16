У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій

Telegram повідомив про проблеми з сервером

Проблеми в роботі месенджера Telegram зафіксували 16 березня по всьому світу, зокрема і в Україні. Команда Telegram повідомила в Twitter, що працює над усуненням збою, зазначає LB.ua.

«Близько 70 тис. наших користувачів тимчасово бачать свій обліковий запис як «видалений» через проблеми з сервером. Ваші дані не втрачені, скоро все повернеться до норми», – йдеться в повідомленні.

Згідно з даними на сторінці сервісу Downdetector, який пильнує за роботою популярних інтернет-ресурсів, збій стався по обіді.

Найбільше проблем мали європейські користувачі, зокрема, в Італії, Іспанії, Великій Британії, Німеччині, Франції, Польщі, а також в Бразилії, США і Туреччині.

Більшість користувачів сервісу Downdetector (50%) скаржаться на проблеми з надсиланням або отриманням повідомлень, ще 44% повідомляють про неможливість підключитися до Telegram, 5% відзначили проблеми в роботі сайту месенджера.

До слова, 13 березня у роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався глобальний збій. Тоді в обох соцмережах зникла можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.