У роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій

Компанія працює над вирішенням проблеми

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня5400

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У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався глобальний збій. На проблеми з доступом скаржаться, зокрема, користувачі з України.

Американський сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge пише, що в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

Користувачі скаржаться на проблеми з доступом, оновленням стрічок і збої при відправці і завантаженні файлів. Крім того, на ПК не працював Facebook Messenger, при цьому він завантажувався на мобільних пристроях. Також в Instagram не завантажувався сторіз.

За даними сервісу Downdetector, найбільш масштабний збій в роботі соцмереж спостерігається в США і Західній Європі.

Компанія Facebook повідомила, що знає про проблему і працює над її вирішенням.

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