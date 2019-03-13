У роботі Facebook і Instagram стався глобальний збій

У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався глобальний збій. На проблеми з доступом скаржаться, зокрема, користувачі з України.

Американський сайт про комп'ютерну техніку та гаджети The Verge пише, що в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

Користувачі скаржаться на проблеми з доступом, оновленням стрічок і збої при відправці і завантаженні файлів. Крім того, на ПК не працював Facebook Messenger, при цьому він завантажувався на мобільних пристроях. Також в Instagram не завантажувався сторіз.

За даними сервісу Downdetector, найбільш масштабний збій в роботі соцмереж спостерігається в США і Західній Європі.

Компанія Facebook повідомила, що знає про проблему і працює над її вирішенням.