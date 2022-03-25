У російському бюджеті не передбачено коштів на подальші виплати військовим за участь у війні проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткові кошти в бюджеті знайти неможливо», – розповіли розвідники.

За даними ГУР, у тимчасово окупованому Криму після виплати «відряджувальних» тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий – наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських приватних військових кампаній (ПВК). Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів.

Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій».