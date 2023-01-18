У Росії готуються до нової хвилі мобілізації, зокрема військкомати націлені на жителів Москви. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У російській столиці влада фактично вводить заборону на зібрання груп на понад 20 людей.

Там зазначили, що під час нової хвилі мобілізації в росії буде підвищена увага до населення «центральних регіонів». Зокрема, на московські підприємства прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників.

Розвідка зазначає, що ці заходи супроводжують моральним тиском та залякуванням людей. Військкомів найбільше цікавлять чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Також у Росії посилюють агітаційну роботу, спрямовану на іноземних громадян, зокрема на мігрантів з колишніх республік СРСР.

«Чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично» — кажуть розвідники.

Крім того, у Москві формуються «добровільні» групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів, додали у ГУР.

Завданням цих груп є запобігання можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно з отриманими інструкціями, «підозрілими» вважаються будь-які групи, які складаються з понад 20 осіб.