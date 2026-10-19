23-річний Богдан Берчак загинув у жовтні 2025 року на Запоріжжі

У селі Антонівка Журавненської громади на Львівщині частина мешканців виступили проти перейменування однієї з вулиць на честь загиблого захисника 23-річного Богдана Берчака. Про це у фесбуці повідомила мама бійця Лілія Берчак. У селищній раді кажуть, що наразі не знають, яке рішення ухвалюватимуть, адже з такою ситуацією зіткнулися вперше.

У річницю після загибелі сина Лілія Берчак ініціювала перейменування вул. Нова у селі Антонівка колишнього Жидачівського району на честь Богдана Берчака, «щоб зберегти пам’ять». На вулиці лише вісім будинків. За словами матері, думки мешканців розділилися: половина підтримала її ініціативу про перейменування, а половина виступила проти.

«Вісім будинків... З них чотири не підтримали. "Для чого нам проблеми, його й так вже нема". Сина нема, але є ми, які прокидаємося щоранку, маємо плани, живемо своє щасливе життя і дуже часто забуваємо завдяки кому», – написала Лілія Берчак у фесбуці.

«У 23 роки мій син не помер від хвороби, не загинув від нещасного випадку, він загинув за ваше завтра, за завтра ваших дітей, за вільну Україну! Богданчику, пробач за людську байдужість», – додала мама загиблого захисника.

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Голова Журавненської громади Василь Вітер розповів, що з такою ситуацією зіткнулися вперше, адже раніше не отримували звернень про перейменування вулиць на честь загиблих захисників. Селищний голова не уточнив, яким буде рішення місцевої влади щодо ініціативи Лілії Берчак.

«У громаді 53 герої, і майже стільки ж зниклих безвісти. Кожен з них герой. Ми зберемо схід села Антонівки, проговоримо це питання. Питання буде вирішено», – сказав голова ZAXID.NET.

Перша заступниця голови Журавненської селищної ради Світлана Самсонова повідомила, що зі зверненням матері бійця ознайомили місцевих депутатів та вирішили розробити проєкт рішення сесії про порядок перейменування вулиць.

«Хоча в даній ситуації діє закон, але він має загальні норми. Ми своїм внутрішнім порядком визначимо вже більш детально. Це буде як регуляторний акт, який пройде громадське обговорення. Після цього ми приступимо до розгляду конкретного звернення. Створимо спеціальну комісію», – розповіла вона.

До того часу, зі слів Світлани Самсонової, звернення щодо перейменування вул. Нова в селі Антонівка на честь Богдана Берчака залишається на розгляді.

«Мама загиблого була в нас. Ми з нею поговорили. Ми розуміємо біль матері, яка втратила єдину дитину, молодого хлопця. Ми як орган влади мусимо дотриматись вимог, але в інтересах наших жителів. Ми не сказали їй “ні”, ні в якому разі. Просто просили трішки зачекати, щоб ми правильно усе зробили», – додала перша заступниця голови.

Захисник Богдан Берчак, псевдо Молодий, 23 роки. Був родом із села Антонівка Львівської області. Працював на заводі «Леоні». За освітою – програміст. Служив у 128 окремій гірсько-штурмовій бригаді на посаді старшого стільця-вогнеметника. Загинув 11 жовтня 2025 року на Запоріжжі.