Поліція оштрафувала водія за стоячих пасажирів в період карантину

В одному із мікрорайонів Тернополя «Кутківцях» 19 жовтня близько 19:30 відбулася сварка між пасажирами та водієм 15-ого маршрутного автобуса та патрульними поліцейськими. На місце події почав сходитися натовп. Понад сотню людей не давали оштрафувати водія, якого поліцейські зупинили за перевезення стоячих пасажирів в період карантину.

Подія трапилася на вулиці Золотогірській біля продуктового магазину. Водій маршрутного таксі дозволив зайти в салон пасажирам, на яких вже не було сидячих місць. Як тільки автобус рушив з місця, то його зупинила патрульна машина і на водія виписали штраф.

Це обурило пасажирів, вони вийшли з маршрутки і почали відстоювати водія перед поліцейськими. До них приєдналися ще жителі навколишніх будинків. Тернополяни кричали, що в цей віддалений мікрорайон і так їздить мало автобусів, і що з карантинними обмеженнями важко дістатися на роботу і з роботи. А через те, що є лише сидячі місця, то автобуса доводиться чекати більше як годину.

Люди не давали пройти поліцейським, тому на місце події приїхали ще кілька екіпажів патрульних. В соціальних мережах жителі мікрорайон «Кутківці» пишуть проте, що до натовпу обурених людей приїхало 7 автомобілів поліцейських, а також бійці Нацгвардії. Також на відео, яке розшарюють в соціальних мережах видно, що на вулицю Золотогірську, де стався конфлікт з'їхалося близько чотирьох маршрутних автобусів.

В міській раді Тернополя ZAXID.NET зазначили, що знають про ситуацію, яка трапилася в «Кутківцях». «Нам повідомили про те, що сталося на вулиці Золотогірській. Зараз вияснюємо всі деталі. Більше наразі нічого прокоментувати не можу. Більш детально прокоментуємо завтра, коли отримаємо звіти від перевізника», – додала прес-секретарка міськради Тернополя Мар'яна Зварич.

В патрульній поліції Тернопільщини підтвердили ZAXID.NET, що дійсно патрульний екіпаж зупинив водія маршрутки за порушення правил перевезення пасажирів під час карантинних обмежень. Додали, що станом на 20:30 конфлікт поліцейських з пасажирами та водієм маршрутки вже звершився і люди почали потроху розходитися по домах. Наразі, більше коментарів у патрульній поліції не змогли надати і зазначили, що всю інформацію, чи дійсно виїжджали на місце кілька патрульних екіпажів та представники Нацгвардії нададуть завтра, 20 жовтня.