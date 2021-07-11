Місце аварії є дуже небезпечним, серйозні ДТП відбуваються там щотижня

Поблизу Києва на Гостомельській трасі унаслідок ДТП перекинулася маршрутка з пасажирами. Маршрутка прямувала до столиці з селища Пісківки на Київщині. Відповідне відео опублікував Telegram-канал dtp.kiev.ua.

«Серйозна ДТП аварія з перекиданням в Києві на Гостомельській трасі: перекинулася маршрутка з людьми, на місце рятувальники і кілька швидких», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням, через що авто виїхало на узбіччя і перекинулася. На момент ДТП в автобусі перебували люди. На місце інциденту прибуло чотири машини «швидкої допомоги».

Також стало відомо, що маршрутка перекинулася після зіткнення з легковим автомобілем Hyundai. За словами водія легковика, маршрутка намагалася обігнати та підрізала його, після чого водій автобуса не впорався з керуванням і авто перекинулося.

Маршрутка їхала з Тетерева до Києва. На момент аварії в салоні перебували 12 осіб, з них вісім отримали травми. При цьому двох витягли рятувальники, у людей, попередньо, переломи кісток.

Через аварію на Гостомельській трасі утворився затор.

Видання зазначає, що місце аварії є дуже небезпечним, серйозні ДТП відбуваються там щотижня.

Усіх постраждалих доправили до лікарні міста Буча.