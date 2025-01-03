Жінка керувала без водійських прав

У Тернополі патрульні зупинили п'яну за кермом жінку, яка в серпні 2018 року стала «зіркою» соцмереж через неадекватну поведінку після скоєного ДТП. Влітку 2018 року тернополянка Наталя врізалася в огорожу на вулиці Замковій, патрульні виявили, що вона перебувала в нетверезому стані, а коли почали на неї складати протокол, то вона постійно лаялася. Увечері 2 січні тернополянку знову зупинили за кермом на підпитку.

За інформацією патрульної поліції Тернопільщини автомобіль Nissan, яким керував жінка, зупинили близько 22:00 на вулиці Лозовецькій. В машини не підсвічувався державний номерний знак.

«Під час спілкування з водійкою інспектори виявили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянка погодилася пройти перевірку на місці за допомогою приладу Drager. Результат – 1,16 проміле», – повідомили в патрульній поліції Тернопільської області в п’ятницю, 3 січня.

Правоохоронці зазначили, що в 43-річної жінки це вже не перший випадок такого порушення, однак належних висновків вона для себе так і не зробила. Крім того, вона не мала права керувати автомобілем, оскільки не отримувала посвідчення водія. За даними «20 хвилин», керувала під дією алкоголю тернополянка Наталя Зайцева, яку влітку 2018 році вже затримували за скоєння ДТП в нетверезому стані. Тоді жінка теж погодилася пройти тест на приладі Drager, який і показав сп’яніння. Під час оформлення протоколу тернополянка постійно лаялася і обзивала поліцейських.

В серпні Тернопільський міськрайонний суд оштрафував водійку і позбавив її водійських прав. Суддя Тернопільського апеляційного суду відмовив захиснику Наталії Зайцевої 26 жовтня 2018 року в поновленні у поновленні строку апеляційного оскарження і повернув подану ним апеляційну скаргу на постанову Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31 серпня 2018 року. Від тоді тернополянка не перездавала на водійські права.

Тож за керування в нетверезому стані та без прав патрульні поліцейські 2 січня склали на жінку одразу три адмінпротоколи. Зокрема за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (неосвітлений номерний знак на транспортному засобі) КУпАП, за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем без права керування) КУпАП та за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем в стані спʼяніння). Також її відсторонили від керування транспортним засобом. Загалом жінці загрожує до 20 тис. грн штрафу за усі порушення.